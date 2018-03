Santo André e Atlético-MG duelam no ABC Fazendo jus à fama de misterioso, o técnico Luiz Carlos Ferreira diz que ainda tem dúvidas para escalar o Santo André, que nesta quarta-feira, às 21h45, enfrenta o Atlético-MG, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André. A partida é válida pelo jogo de ida da segunda fase da Copa do Brasil. Nesta semana que precedeu à partida, a equipe do ABC Paulista esteve concentrada em Jarinu, interior de São Paulo. Segundo Ferreira, o retiro foi feito mais pelo repouso do que propriamente para definir a escalação ou esquema tático. "O grupo fica mais unido e totalmente voltado para o jogo. Achei este período essencial", explicou o técnico. A dúvida que realmente ainda resta é quanto à dupla de ataque. No último treino, realizado segunda-feira no mesmo horário do jogo para adaptação, formaram Edmílson e Vânder. No entanto, Jean Carlo vinha sendo titular em todo o Campeonato Paulista. Outra mudança em relação ao time que disputou o Paulista é a entrada do meia Élvis, que permaneceu quase toda a competição no banco de reservas. Antes, Fumagalli formava o ataque com Jean Carlos. Agora, ele está escalado no meio-de-campo. Na primeira fase o Santo André goleou o Novo Horizonte, por 5 a 0, no interior de Goiás, evitando o jogo de volta no ABC. Desta vez, terá que impedir que o time visitante marque dois gols para forçar o jogo de volta no Mineirão.