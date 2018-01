Santo André e Barbarense vencem na Série C O União Barbarense conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série C, ao derrotar o Iraty-PR por 2 a 0, neste sábado, em Santa Bárbara d´Oeste, pelo grupo 26. Os gols foram marcados por Chico Marcelo, aos 28 do primeiro tempo e aos 17 do segundo. No ABC paulista, no estádio Bruno José Daniel, o Santo André venceu o Rio Branco de Americana por 2 a 1, de virada, pelo grupo 24. Os visitantes abriram o placar aos 34 minutos, com Wellington cobrando pênalti. A reação do time da casa aconteceu no segundo tempo, com gols de Daniel, aos 26, e Tita, aos 33 minutos. Confira os resultados dste sábado na Série C: Macaé-RJ 1 x 0 Portuguesa-RJ, Caxiense-MA 0 x 4 Flamengo-PI, Americano-RJ 2 x 1 Rio Branco-RJ, Santo André-SP 2 x 1 Rio Branco-SP, União Barbarense-SP 2 x 0 Iraty-PR e Juazeiro-BA 2 x 0 Lagartense-SE.