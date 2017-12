Santo André e Bragantino garantem vaga Além de Ituano, outros dois clubes paulistas garantiram, nesta quarta-feira à noite, suas vagas na quinta fase do Campeonato Brasileiro da Série C: Santo André e Bragantino. Os novos classificados vão se enfrentar pelo Grupo 80, com o primeiro jogo estando marcado para o ABC, domingo. O segundo será disputado em Bragança Paulista, dia 12. O Santo André levou um grande susto no estádio Bruno José Daniel. Embora tivesse saído na frente com Daniel, aos 35 minutos do primeiro tempo, o time do ABC permitiu a virada do Cabofriense, com gols de Filipe, aos 17, de cabeça, e Camilo, de pênalti, aos 47 minutos do segundo tempo. Como o Santo André tinha vencido fora por 2 a 1 a decisão foi para os pênaltis. E deu Santo André: 4 a 2, garantindo a vaga no Grupo 76. O Bragantino também sofreu para se classificar. O time recebeu uma forte pressão durante todo o jogo, mas se segurou até os 35 minutos do segundo tempo quando o time mineiro abriu o placar com Renato Santiago. Por sorte, o time paulista segurou o resultado até o final, garantindo a vaga no Grupo 75 porque tinha vencido o primeiro jogo por 3 a 1, em Bragança Paulista. À tarde, em Alvorada, na Grande Porto Alegre, o Ituano se classificou ao vencer nos pênaltis (4 a 3) o RS, depois de perder no tempo normal por 3 a 1, mesmo placar verificado em Itu. Mas o time gaúcho também se classificou pelo índice técnico e, agora, fará mais dois jogos com o próprio Ituano pela quinta fase. O primeiro será disputado, em Alvorada, neste domingo. A volta, dia 12, em Itu, pelo Grupo 81.