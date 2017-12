Santo André é campeão da Copa Estado Para fechar o ano com chave de ouro, o Santo André goleou o Ituano por 4 a 1, neste domingo, no estádio Bruno José Daniel, e conquistou o título da Copa Estado de São Paulo. No primeiro jogo, em Itu, o time da casa tinha vencido por 1 a 0. Além da taça, o clube do ABC garantiu a vaga para a Copa do Brasil. Essa foi a terceira grande conquista do Santo André em 2003. Além do título da Copa Estado, o clube foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior e conseguiu o acesso para a Série B do Brasileiro há duas semanas, com o vice-campeonato da terceira divisão nacional. Também fez boa campanha no Paulistão, quando foi eliminado pelo São Paulo apenas nas quartas-de-final. "É um prêmio para este clube, que é organizado, tem muitos sócios e uma estrutura de time grande", comentou o técnico Luiz Carlos Ferreira. Enquanto isso, o Ituano, embora tenha ficado com o vice da Copa Estado, também tem muito o que comemorar, já que, assim como o Santo André, conquistou o acesso para a Série B do Brasileiro, depois de ser campeão da terceira divisão. O jogo - Jogando em casa e precisando vencer para pelo menos levar o jogo para a prorrogação, o Santo André foi ao ataque. Aos 12 minutos, o atacante Anderson quase abriu o placar, após lançamento do lateral-direito Dedimar. A partir dos 20 minutos, o jogo ficou mais aberto, mas ainda assim o time da casa tinha o domínio das ações. Aos 26, o atacante Fábio Reis fez 1 a 0 para o Santo André após cruzamento do lateral-esquerdo Alexandre. Depois do gol, o Ituano decidiu sair mais para o ataque e conseguiu o empate aos 35 minutos, com o atacante Rômulo. Ele aproveitou uma sobra para chutar cruzado no canto esquerdo de Júnior. Com o empate, foi a vez do Santo André se lançar ao ataque. E, quando o primeiro tempo parecia caminhar para terminar 1 a 1, Fábio Reis novamente apareceu para marcar aos 46 minutos. Depois de um escanteio, a bola sobrou na segunda trave e ele entrou de carrinho para desempatar. Na segunda etapa, o Santo André voltou disposto a ampliar o marcador. Logo aos sete minutos, Anderson fez o terceiro gol. Após cobrança de falta de Dedimar, o atacante subiu mais alto que todos para cabecear sem chances para Fernando. Com o terceiro gol, que já garantia o título ao time do ABC, o técnico Luiz Carlos Ferreira decidiu segurar mais sua equipe, que passou a tocar a bola. Enquanto isso, o Ituano se lançou ao ataque, mas de forma desordenada. Aos 33 minutos, veio o golpe de misericórdia. O meia Tássio dominou e acertou um belo chute cruzado de fora da área: 4 a 1.