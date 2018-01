Santo André é campeão da Copa SP A festa dos 449 anos de fundação da cidade de São Paulo parecia condenada ao tempo nublado, sem brilho. Mas em pouco tempo, ainda pela manhã, ganhou as cores verde e azul do Palmeiras e Santo André que decidiram a 34ª Copa São Paulo de Juniores, no Estádio do Pacaembu. O título inédito ficou nas mãos do Santo André, na cobrança de penalidades máximas, por 5 a 3, após um jogo bonito, aberto e emocionante que terminou empatado no tempo normal por 2 a 2 e sem gols na prorrogação. Na decisão do terceiro lugar, a Internacional venceu o Vasco da Gama, nos pênaltis, por 4 a 3, depois do empate por 2 a 2 no tempo normal. Quase 15 mil palmeirenses marcaram presença ao Estádio do Pacaembu, e ficaram com a esperança de renovação para o time do Parque Antártica, que vive seu pior momento dentro do futebol profissional. Nomes como do goleiro Deola, do zagueiro Daniel, do meia Alceu e do atacante Vágner podem, em breve, elevar a imagem do clube no cenário do futebol. Na categoria júnior, o Palmeiras fecha a temporada como o melhor. Foi campeão paulista, venceu a tradicional Copa BH (Belo Horizonte) e agora vice da Copa São Paulo. O Santo André, legítimo campeão, também está cheio de destaques, como o atacante Fábio Reis, além dos meia Denni e Tássio. Duelo de gigantes - O Palmeiras foi um time determinado, que correu atrás dos gols e da vitória. Tudo diante de um forte adversário, que entrou em campo com a melhor campanha entre todos os 64 participantes da competição. Tinha derrubado seis adversários . O primeiro tempo foi equilibrado. O Palmeiras só abriu o placar aos 45 minutos, quando Fábio Francez aproveitou o rebote do goleiro e chutou forte, de fora da área. O Santo André voltou abatido para o segundo tempo e o Palmeiras aproveitou para ampliar com o artilheiro Vágner, aos 24 minutos, depois de uma rápida tabela na grande área. Ele tocou por cobertura sobre o goleiro. O valente time do ABC não se entregou. O técnico Rotta pediu tempo técnico e conseguiu incentivar seus jogadores. Tássio diminuiu aos 27 minutos, num chute cruzado. A partir daí, o Santo André criou boas chances, enquanto o Palmeiras priorizou a marcação mesmo perdendo espaços valiosos nos contra-ataques. Mas foi castigado no final, aos 44 minutos, quando o goleiro Deola derrubou Nunes dentro da grande área: pênalti. Na cobrança perfeita de Denni aconteceu o empate e a decisão passou para a prorrogação. Mais luta - O empate deixou o Santo André em vantagem no aspecto emocional, mas a condição física poderia ser decisiva. O primeiro tempo foi nervoso e equilibrado. No início do segundo, o capitão Alceu, do Palmeiras, foi expulso por falta violenta. Mas o adversário não soube tirar proveito da vantagem numérica, deixando a definição para os pênaltis. Denni marcou o primeiro para o Santo André e Vinicius errou a primeira cobrança do Palmeiras, que começava a dar adeus ao título. Alex, Rodrigo Sá, Regivan e Nunes confirmaram para o Santo André, enquanto, Paulo Renato, Júlio César e Tiago anotaram para o Palmeiras. A quinta cobrança, que seria de Edmilson, nem precisou ser feita. Este foi o quinto jogo entre ambos na temporada. Os jogos anteriores foram válidos pelo Campeonato Paulista, com uma vitória cada lado e dois empates. A negra, nas penalidades máximas, ficou para o Santo André, mas os dois times honraram a mais tradicional competição de juniores do Brasil. Ficha Técnica Palmeiras - Deola; Fábio Renato (William), Daniel, Tiago e Diego Souza; Alceu, Fabio Francez (Juliano), Júlio César e Leandro (Vinícius); Vágner e Edmílson. Técnico: Karmino Colombini. Santo André - Júnior; Ronaldo (Ramalho), Alex, Gabriel e Richarlyson (Regivan); Rodrigo Sá, Dodô (Rafael), Denni e Tássio; Fábio Reis e Nunes. Técnico: Rotta. Juiz - Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral Cartões amarelos - Willian, Júlio César, Paulo Renato, Daniel e Alceu(Palmeiras); Rodrigo Sá, Fábio Reis, Ramalho, Nunes e Ronaldo (Santo André). Cartão vermelho - Alceu (Palmeiras) a 1 minuto do 2º tempo da prorrogação. Local - Estádio do Pacaembu (São Paulo).