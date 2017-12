Santo André é campeão do turno O Santo André confirmou seu favoritismo ao vencer a Portuguesa Santista, por 2 a 1, neste domingo à tarde, no ABC, garantindo o título simbólico do primeiro turno. O time somou 23 pontos em onze jogos, mas ainda terá que espera o returno para ficar com o inédito título do Paulistão que nesta temporada é disputado sem a presença dos grandes clubes. O regulamento prevê que o campeão será o time que liderar os dois turnos. Os gols do Santo André foram marcados por Lica e Gilson Batata, com Vandir, cobrando pênalti, diminuindo para a Santista que continua na lanterna com apenas cinco pontos. "Acho que fizemos nossa parte", dizia, emocionado, o técnico Luiz Carlos Ferreira. No outro jogo realizado, neste domingo à tarde, em Santa Bárbara d´Oeste, valendo a rivalidade regional, o União Barbarense venceu o Rio Branco, por 5 a 3, quebrando uma invencibilidade do rival que já durava nove jogos. Destaque para o atacante Fabrício Carvalho que marcou quatro gols. O outro foi de Ednam, cobrando falta. Os três gols do Rio Branco foram marcados pelo atacante Alberto. Pela manhã, em Itu, o Ituano se reabilitou ao vencer o América, por 3 a 1. Tita(2) e Lúcio marcaram os gols do time da casa, enquanto Jales fez o gol de honra para o América, que continua com 17 pontos. O Ituano é quarto colocado, com 19 pontos. O vice-líder, com 22 pontos, é o União São João que, sábado à noite, em Matão, venceu a Matonense, por 3 a 2. Os gols do time de Araras foram marcados por Mauro, Juliano e Galvão, enquanto Sandro Gaúcho e Rogerinho fizeram os gols do time da casa, que s ó tem seis pontos e continua seriamente ameaçado pelo rebaixamento. No sábado à tarde, na Rua Javari, em São Paulo, o Juventus voltou a vencer ao fazer 2 a 1 sobre a Internacional. Fábio Paulista e Alex Alves marcaram para o Juventus, com Lúcio anotando para a Internacional, ainda penúltima colocada com apenas sete ponto s e ameaçada pelo rebaixamento. O Juventus é terceiro colocado com 20 pontos e tem o principal artilheiro da competição, Alex Alves, com nove gols. O Mogi Mirim comprovou a boa fase ao vencer o Botafogo, por 2 a 1, de vira, em Mogi Mirim. O Botafogo saiu na frente com Alexandra Gaúcho, cobrando pênalti, no primeiro tempo. Mas depois ele foi expulso e complicou a vida de seu time que não suportou a p ressão adversária. Zé Luis, de cabeça, e Alexandre Salles marcaram os gols da vitória do Mogi, que chegou aos 15 pontos, igualando-se ao próprio Botafogo que promete anunciar seu novo técnico nesta segunda-feira. O mais cotado é José Galli Neto, do Flame ngo de Guarulhos. Classificação - 1) Santo André 23; 2)União São João 22; 3)Juventus 20; 4)Ituano 19; 5) América 17; 6) Mogi Mirim, Botafogo e Rio Branco 15; 9) União Barbarense 14; 10) Internacional 7; 11) Matonense 6; 12) Portuguesa Santista 5.