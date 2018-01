Santo André é favorito contra lanterna O Santo André entra em campo nesta quarta-feira, às 19h, no estádio "Bruno José Daniel" com um só objetivo: vencer para se aproximar da liderança do Campeonato Paulista. Quarto colocado com 10 pontos, as suas possibilidades são boas, porque o adversário é a Inter de Limeira, em crise e atual lanterna com apenas um ponto ganho. Depois da vitória sobre o Guarani, por 3 a 1, o clima no ABC é de puro otimismo. No entanto, o técnico Luiz Carlos Ferreira não admite o famoso já ganhou. "Temos que respeitar a Inter, que apesar de um momento ruim é um time perigoso", alertou o treinador. Ele não pretende realizar muitas mudanças no time. Entretanto, o atacante Leandrinho, principal destaque do último jogo, deverá começar entre os titulares. Existe a possibilidade dele ser escalado no meio-campo, no lugar de Dodô, ou no ataque, na vaga de Fumagalli. Em Limeira, a situação está cada vez mais delicada. Após a derrota para o Corinthians, no último sábado, por 2 a 0, a crise estourou no Limeirão. No início da semana, quatro jogadores foram dispensados: o zagueiro Émerson, os meias Gil Baiano e Deivid e o atacante Sandro Oliveira. Para reposição, vieram o zagueiro Milton do Ó, além dos atacantes Duda e Alex. Enquanto a agitação toma conta dos bastidores, o técnico Ademir Fonseca prepara o time para o compromisso no ABC. Em relação a última partida, o treinador realizou três mudanças. Na lateral-esquerda, Júlio César deixa a vaga para Almir. O mesmo acontece com o meia Tiago, que sai para a entrada de Esquerdinha. No ataque, Rafael Marques retorna na vaga Sandro Oliveira, dispensado.