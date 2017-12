Santo André e Ituano definem técnicos Finalistas do Campeonato Brasileiro da Série C e da Copa Estado de São Paulo, Santo André e Ituano definiram nesta quinta-feira seus técnicos para a temporada de 2004. O time do ABC não mediu esforços para manter Luiz Carlos Ferreira, enquanto o de Itu acertou com Paulo Comelli, ex-Marília. Luiz Carlos Ferreira esteve reunido com os dirigentes do Santo André até a madrugada desta quinta-feira, quando não só definiu seu contrato, em bases não reveladas, como também traçou os primeiros planos para o Campeonato Paulista, que começa dia 21 de janeiro. "Será um prazer ficar no Santo André, onde só tenho amigos", afirmou Luiz Carlos Ferreira, que levou o time do ABC às quartas-de-final do Paulistão deste ano. Depois, ele dirigiu o Figueirense em alguns jogos no Brasileiro e passou pelo Marília, na reta final da Série B. No começo do mês, voltou ao Santo André para disputar três jogos decisivos, conquistando o acesso para a Série B depois de ser vice-campeão da Série C e também levantou o título, em duas partidas, da Copa Estado. O Santo André já definiu seu primeiro reforço. É o meia Romerito, ex-Goiás e Corinthians, que estava defendendo o Brasiliense na Série B. Por outro lado, o atacante Daniel, artilheiro do time na Série C, foi negociado com o futebol japonês. Seu passe estava vinculado ao São Caetano. Fábio Reis, outro atacante, foi emprestado ao Ituano. O time de Itu, que é comandado pelo empresário Oliveira Júnior, confirmou a contratação de Paulo Comelli para o lugar de Ruy Scarpino, que pediu demissão após uma temporada de sucesso no clube. Comelli tinha praticamente acertado usa ida para o Paysandu, mas preferiu ficar no futebol paulista. "Aqui é que as coisas acontecem para valer", justificou. Junto com ele chega o auxiliar André Luis Chita. Nesta temporada, Comelli dirigiu dois clubes: o União Barbarense, que foi bem no Paulistão, e o Marília, na Série B do Brasileiro. O Ituano agora vai buscar reforços. Não terá, porém, o volante Everaldo, ex-Marília, e o atacante Didi, ex-Bahia, que foram emprestado ao Jaguares, do México.