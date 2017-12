Santo André e Ituano ficam no empate Santo André e Ituano empataram, por 1 a 1, pelo Campeonato Paulista da Série A1, neste sábado, no Estádio Bruno José Daniel, na abertura da 14ª rodada. O empate manteve o Ituano na vice-liderança, agora com 27 pontos, e serviu para reabilitar o time do ABC que tinha perdido os últimos três jogos dentro do Paulistão. O Santo André tem 24 pontos, na terceira posição. O primeiro tempo foi bastante equilibrado. O Ituano, explorando os contra-ataques, foi mais objetivo e teve duas reais chances de gols. Uma delas com Tita, mandando a bola na trave, e outra com Fernando Gaúcho exigindo uma grande defesa do goleiro Maurício. No segundo tempo, o Santo André melhorou bastante com algumas alterações feitas pelo estreante técnico Zé Teodoro. O Santo André abriu o placar aos 21 minutos, quando Jajá tentou duas vezes. Na primeira o goleiro André Luis defendeu, mas no rebote o atacante concluiu com êxito. Mas o empate não demorou a sair. Aos 24 minutos, o zagueiro Vinicius cobrou falta com violência e o goleiro Maurício demorou para ir em direção à bola, que ainda tocou em seu corpo antes de chegar às redes.