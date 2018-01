Santo André e Ituano jogam no ABC Santo André e Ituano fazem neste sábado, às 18 horas, no estádio Bruno José Daniel, o chamado jogo de seis pontos. Ambos buscam a classificação à Copa do Brasil de 2006. O time do ABC está em situação melhor, na sexta posição do Campeonato Paulista, com 27 pontos, enquanto o adversário de Itu é o 9º, com 25. O Paulistão vai determinar três representantes do Estado na Copa do Brasil. Como os três primeiros colocados - São Paulo, Corinthians e Santos - serão convidados para o torneio por estarem entre os 10 melhores do ranking da CBF, as vagas ficarão para quem ficar em quarto, quinto e sexto lugares no campeonato estadual. No Santo André, o técnico Sérgio Soares poderá contar com o retorno de cinco titulares. São eles: os zagueiros Dedimar e Da Guia, o volante Fernando, o meia Fumagalli e o ala-esquerda Romerito. "São jogadores importantes e com eles, com certeza estaremos mais fortes", disse o treinador, que deverá escalar o time no 3-5-2. Apesar da confirmação do esquema, Sérgio Soares tem duas dúvidas: Fumagalli e Rafinha brigam pela posição no meio e Alexandre, contundido, pode ser substituído por Da Guia na lateral. O Ituano não deverá sofrer alterações para o confronto. Apesar da derrota para o Fortaleza-CE na última quarta-feira, por 2 a 1, pela Copa do Brasil, o desempenho dos jogadores foi considerado satisfatório. O zagueiro Erivélton e o meia Juliano permanecem contundidos e serão substituídos novamente por Itapagipe e Joelson, respectivamente.