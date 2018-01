Santo André e Ituano lideram Copa Estado Apenas dois clubes terminaram a terceira rodada da Copa Estado de São Paulo com 100% de aproveitamento. O Santo André, líder do Grupo 1, e o Ituano, na ponta no Grupo 2, somaram nove pontos em três jogos. A decepção da rodada foi o Palmeiras-B, que deixou a liderança do Grupo 2 após perder em casa para o São Bento, por 1 a 0. Onze jogos foram realizados neste domingo. O Ituano, que manda seus jogos em Capivari, venceu o Juventus, por 3 a 2, num jogo repleto de alternativas. O time da capital continua com três pontos. O São Paulo-B, finalmente, somou seus primeiros pontos após a vitória sobre o XV, por 4 a 1, em Jaú. Antes os meninos de Cilinho, que comanda o time, tinham perdido dois jogos. Mesmo em casa o Marília-B só empatou sem gols com o Sertãozinho. Apesar da surpresa no resultado, o MAC lidera o Grupo 3, com sete pontos. A maior briga pela liderança acontece no Grupo 4, que tem três times em primeiro lugar: Comercial, Barretos e Matonense, todos com sete pontos cada. O Comercial venceu fora de casa, por 3 a 1, o Paraguaçuense. O Barretos também goleou fora de casa o Rio Preto, por 4 a 2. Na sexta-feira, abrindo a rodada, a Matonense foi até São José do Rio Preto e venceu o América, por 3 a 2. Confira todos os resultados da rodada: Guarani-B 1 X 3 Santo André, América 2 X 3 Matonense, Rio Claro 2 X 2 Matonense, Noroeste 2 X 2 Jaboticabal e Ferroviária 3 X 1 São Caetano-B, Araçatuba 1 x 1 Francana, Palmeiras-B 0 x 1 São Bento, Ituano 3 x 2 Juventus, Rio Branco 2 x 0 Nacional, XV de Piracicaba 1 x 1 ECO-Osasco, XV de Jaú 1 x 4 São Paulo-B, Marília-B 0 x 0 Sertãozinho, Paraguaçuense 1 x 3 Comercial, Mirassol 2 x 2 Inter de Bebedouro, Rio Preto 2 x 4 Barretos e Olímpia 2 x 1 Taquaritinga. Classificação: Grupo 1: 1) Santo André 9 pontos; 2) Atlético Sorocaba 7; 3) Juventus, Osasco, São Bento e São Paulo 3; 7) Nacional 2; 8) São Caetano-B. Grupo 2: 1) Ituano 9 pontos; 2) Palmeiras-B, Ferroviária e Rio Branco 6; 5) Guarani-B e Rio Claro 3; 7) XV de Piracicaba 2; 8) XV de Jaú 1. Grupo 3: 1) Marília-B 7 pontos; 2) Noroeste e Araçatuba 5; 4) Mirassol e Olímpia; 6)América 1; 7) Rio Preto e Paraguaçuense 0. Grupo 4: 1) Matonense, Comercial e Barretos 7 pontos; 4) Inter de Bebedouro 5; 5) Jaboticabal, Sertãozinho e Francana 4; 8) Taquaritinga 0.