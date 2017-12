Santo André e Ituano voltam a se encontrar Santo André e Ituano se enfrentam pela oitava rodada do grupo 2 do Campeonato Paulista, nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio Dr. Bruno José Daniel. Será o reencontro das duas equipes após as finais da Série C do Campeonato Brasileiro e da Copa Estado de São Paulo, ambos no ano passado - na ocasião, cada venceu uma. No quadrangular da Série C, o Ituano levou a melhor e ficou com o título, ao vencer o confronto disputado em Itu por 2 a 1 e empatar no ABC por 0 a 0. Já na Copa Estado de São Paulo, o Santo André deu o troco. Mesmo perdendo a primeira partida por 1 a 0, fora de casa, goleou o Ituano por 4 a 1 no jogo de volta e foi o campeão. Santo André - O técnico Luiz Carlos Ferreira tem apenas uma dúvida para definir o time que enfrenta o Ituano. O volante Marquinhos Bolacha está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e os meias Ramalho e Ronaldo, formados nas categorias de base do clube, brigam pela posição de titular. Ituano - Animado com a boa vitória sobre o Oeste, na rodada passada, a equipe deverá ser a mesma para a partida desta quarta-feira, apesar do meia-atacante Tita já estar em condições de jogo, depois de cumprir suspensão automática. Se o treinador Paulo Comelli optar pelo seu retorno, Alexandre Sales vai para o banco.