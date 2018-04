Santo André e Juventus empatam Na abertura da segunda rodada do Campeonato Paulista, nesta quarta-feira à tarde, o Santo André empatou com o Juventus por 0 a 0, no estádio Bruno José Daniel. Com o resultado, o Santo André chegou aos 4 pontos ganhos, dois a mais que o Juventus. Apontado como um dos favoritos ao título do Paulista, o Santo André não conseguiu escapar da forte marcação armada pelo Juventus, que jogou com um jogador a menos em todo o segundo tempo, depois da expulsão do zagueiro Fábio Lima. O time da casa pressionou até o final, mas não conseguiu fazer seu gol. "Perdemos muitas chances de gols, temos de trabalhar mais este aspecto", confessou o técnico do Santo André, Luiz Carlos Ferreira. Na próxima rodada do campeonato, no domingo, o Santo André recebe o Mogi Mirim, enquanto o Juventus joga em casa contra a Matonense.