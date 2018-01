Santo André e Mirassol empatam e continuam sem vencer no Paulistão

Santo André e Mirassol continuam sem vencer no Campeonato Paulista. Nesta segunda-feira, eles empataram por 1 a 1 no estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP). Após este jogo válido pela quarta rodada, o time do ABC aparece na lanterna do Grupo C com três pontos, atrás da Ponte Preta (6), São Paulo (4) e São Caetano (3). O Mirassol é o último do Grupo D, com apenas dois pontos, e também na última posição da classificação geral.

Atuando em casa e com o apoio da torcida, o Santo André começou fazendo pressão em busca de abrir o placar. Tanto que logo no primeiro minuto, o meio-campista Walterson cortou os zagueiros e, de pé direito, soltou o pé de fora da área. Tanto que o goleiro Fernando Leal teve trabalho para fazer a defesa em dois tempos. A partir daí, o ritmo do jogo caiu um pouco e ficou truncado no meio de campo.

O Mirassol só foi conseguir chegar com perigo aos 36 minutos, quando Rodolfo cruzou na área e Léo Baiano cabeceou firme. O goleiro Neneca já estava batido no lance, mas o zagueiro Domingos conseguiu afastar. Minutos depois foi a vez de Paulinho ter uma boa chance, em um chute de longe, mas a bola acabou indo para fora. Até por conta disso, o primeiro tempo terminou empatado sem gols.

Mas a pressão no segundo tempo foi suficiente para o Santo André marcar o seu gol. Após cruzamento da esquerda e um leve desvio de cabeça de Lincom, a bola sobrou para Aloísio, que tinha acabado de entrar. Ele esticou o pé esquerdo e desviou do goleiro para as redes.

Aproveitando o bom momento, o time da casa quase ampliou aos 24 minutos, de novo, pelo alto. Novo cruzamento da esquerda e, desta vez, quem apareceu foi Lincom para desviar de cabeça. A bola, porém, caprichosa, tocou no pé da trave e depois foi aliviada pela defesa.

O Mirassol, porém, correu em busca do empate. E soube aproveitar a diminuição do ritmo do Santo André, já demonstrando sinais de cansaço. Além disso, o gramado ficou pesado devido à chuva. Aos 36 minutos, Zé Roberto arriscou de longe e Neneca saltou para mandar a escanteio.

O empate surgiu aos 43 minutos. Marlon cobrou escanteio pelo lado direito e o zagueiro Jesiel, emprestado pelo Atlético Mineiro, subiu entre dois zagueiros para testar com força no ângulo de Neneca. Os últimos minutos ainda foram de pressão do visitante, que esteve mais perto do segundo gol do que o mandante.

O Santo André volta a campo nesta sexta-feira diante do São Bento, na cidade de Sorocaba (SP), às 19h15. O Mirassol vai pegar outro adversário da região do ABC: o São Caetano, neste domingo, às 19h30, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP).

FICHA TÉCNICA

SANTO ANDRÉ 1 x 1 MIRASSOL

SANTO ANDRÉ - Neneca; Foguete, Domingos, Suéliton e Paulinho; Dudu Vieira, Flávio, Walterson (Aloísio) e Hugo Cabral (Garré); Lincom e Joãozinho (Mateus Santiago). Técnico: Sérgio Soares.

MIRASSOL - Fernando Leal; Danilo Boza (Dalberto), Jesiel, Edson Silva e Marlon; Léo Baiano, Wellington Reis, Paulinho e Rodolfo (Zé Roberto); Douglas Baggio (Alisson) e Gilsinho. Técnico: Moisés Egert.

GOLS - Aloísio, aos 12, e Jesiel, aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Walterson, Aloísio, Paulinho e Lincom (Santo André); Wellington Reis, Danilo Boza e Rodolfo (Mirassol).

ÁRBITRO - Alessandro Darcie.

RENDA - R$ 26.250,00.

PÚBLICO - 3.958 pagantes.

LOCAL - Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP).