Santo André e Noroeste prometem ir ao ataque no ABC Santo André e Noroeste, que obtiveram resultados opostos na primeira rodada do Paulistão, prometem ir ao ataque na partida deste domingo, às 17 horas, no ABC paulista. O time do ABC joga pela reabilitação, depois de perder na estréia para o Marilia, por 3 a 0, enquanto o time bauruense quer confirmar a boa impressão deixada na vitória sobre o São Bento, por 4 a 2. O Santo André segura a lanterna do Paulistão, devido ao saldo de gols. "Jogaremos no ataque, mas com responsabilidade", garante o técnico Ruy Scarpino, que deve fazer duas mudanças: na lateral-esquerda, André Luiz dará o lugar para Diogo Pires, e no ataque, Catatau será o companheiro de Sandro Gaúcho, tomando o lugar de Edinho. No Noroeste, o técnico Paulo Comelli vai manter o time titular na vitória da estréia, e garante que a postura também será a mesma. "Jogaremos sempre no ataque, em busca da vitória", garante. Ficha técnica: Santo André x Noroeste Santo André - Júnior Costa; Pará, Lello, Luiz Henrique e Diogo Pires; Bruno, Makekele, Ramalho e Jéferson; Catatau e Sandro Gaúcho. Técnico - Ruy Scarpino. Noroeste - Fabiano; Éder, Bonfim, Fábio e Neílton; Deda, Hernani, Edno e Bruno Campos; Vandinho e Leandrinho. Técnico - Paulo Comelli. Árbitro - Otávio Corrêa da Silva. Horário - 17 horas. Local - Estádio Bruno José Daniel, em Santo André.