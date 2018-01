Santo André e Paulista: ano de afirmação Depois de uma grande temporada em 2004, Santo André e Paulista tentam se manter em alta neste ano. E, para começar, se enfrentam nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio Bruno José Daniel, na abertura do Paulistão. Em 2004, o Santo André conquistou o inédito título da Copa do Brasil. Com isso, garantiu vaga na Libertadores deste ano, sua principal meta para a temporada. A aposta da diretoria foi num velho conhecido: o técnico Luiz Carlos Ferreira já teve várias passagens pelo clube e volta ao comando do Santo André. O principal destaque do time continua sendo o atacante Sandro Gaúcho. Mas chegaram alguns reforços, como Fumagalli, ex-Santos, e Paulo Isidoro, ex-Portuguesa e Palmeiras. No Paulista, vice-campeão estadual de 2004, Vágner Mancini vive a expectativa de participar de seu primeiro Paulistão como treinador. Ele assumiu o clube de Jundiaí durante a Série B do Brasileiro do ano passado. Para a partida de estréia, Vágner Mancini não poderá contar com o zagueiro Ânderson e o volante Amaral, ambos contundidos. Eles serão substituídos por Thiago Mathias e Cristhian, respectivamente. No ataque, Léo, ex-Guarani, é a novidade.