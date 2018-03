Santo André e Paulista empatam no ABC Santo André e Paulista decepcionaram na primeiro confronto entre clubes paulistas dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. O empate sem gols castigou o pequeno público presente ao estádio "Bruno José Daniel", neste sábado à tarde, em Santo André. O resultado, porém, foi justo. Apesar da grande expectativa pelo confronto entre dois rivais, o jogo foi prejudicado pelo péssimo estado do gramado. O Paulista, vice-campeão paulista, começou um pouco diferente, com as saídas do goleiro Márcio, do meia Aílton e do atacante Izaías. No banco de reservas, outra novidade: o auxiliar Marcos Biazotto ocupou o lugar de Zetti, que passou a semana na Itália onde participou de um jogo comemorativo a Ayrton Senna. Ele, porém, não descartou a sua provável ida para o Atlético Paranaense. Do lado do Santo André, o técnico Luiz Carlos Ferreira continua "fazendo milagres" após tantas mudanças do elenco em relação ao time que disputou o Campeonato Paulista. A boa novidade foi a contratação do artilheiro Sérgio Alves, através de uma parceria com empresários locais que vão bancar R$ 40 mil mensais ao matador nordestino. A diretoria antes tinha tentado Viola, que ficou sem contrato no Guarani. Mas o atacante quer defender algum clube na Série A. O primeiro tempo foi equilibrado. O Santo André se mostrou voluntarioso, diante do Paulista mais organizado e mantendo a base organizada no Paulistão. Mesmo assim o time da casa conseguiu cinco finalizações, mas que morreram nas mãos do goleiro Rafael. O Paulista tinha dificuldade nas penetrações e ameaçou apenas duas vezes, aos 12 com Canindé e aos 22 minutos com Davi. No segundo tempo, o Santo André voltou mais determinado a buscar a vitória. Usou pressão para diminuir os espaços, mas pecou muito nas finalizações. O Paulista fez a opção por se defender para tentar o contra-ataque, mas tinha o meia Fábio Mello numa tarde de pouca inspiração e sentia muito a falta de Izaias, um jogador veloz e que puxava os contra-ataques. O Santo André melhorou com as entradas de Makanaki e Anderson Careca, ganhou mais mobilidade, criou três chances claras de gol mas não conseguiu abrir o placar. O empate foi justo. Na próxima rodada, o Santo André enfrentará o Avaí, terça-feira, em Florianópolis. O Paulista só volta a jogar no próximo domingo, dia 2, em casa diante do Joinville.