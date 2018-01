Santo André e Portuguesa empatam A Portuguesa esteve perto de sofrer a terceira derrota seguida no Campeonato Paulista, mas conseguiu reagir nos minutos finais e arrancou um empate com o Santo André, por 2 a 2, nesta quarta-feira, no estádio Bruno José Daniel. Com a conquista do primeiro ponto, a Portuguesa deixou a lanterna do campeonato, agora ocupada pela Ponte Preta. Já o Santo André soma 4 pontos. "Faltou atenção e entregamos", lamentou o técnico do time do ABC, Luiz Carlos Ferreira. A Portuguesa começou melhor e quase abriu o placar no pênalti em Wesley. Alexandre bateu, mas o goleiro Júlio César defendeu. O lance deu ânimo ao Santo André, que fez seu gol aos 44 minutos. O goleiro Gléguer não segurou a bola cabeceada por Sandro Gaúcho, que aproveitou o rebote para marcar 1 a 0. Na segunda etapa, o Santo André ampliou logo aos 5 minutos, novamente com Sandro Gaúcho, após outro rebote do goleiro Gléguer - desta vez, em chute cruzado de Paulo Isidoro. A reação começou aos 31 minutos. Ronildo cobrou bem a falta e marcou o primeiro da Portuguesa. E, aos 35, Wilton Goiano acertou um forte chute, no ângulo do Santo André, e empatou o jogo.