Santo André e Rio Branco empatam e seguem no desespero O jogo dos desesperados não teve vencedor. Santo André e Rio Branco empataram, por 1 a 1, neste domingo, no Estádio Bruno José Daniel, pela 13.ª rodada do Campeonato Paulista. O resultado manteve os rivais nas últimas posições e seriamente ameaçados pelo rebaixamento. O time do ABC ainda é o lanterna, com seis pontos, enquanto o de Americana, com nove pontos, é vice-lanterna. Temendo sofrer mais uma derrota, os dois times foram muito cautelosos no primeiro tempo. O Rio branco, mesmo na condição de visitante, teve maior domínio em campo, mas não soube aproveitar as chances de gols criadas. O segundo tempo começou agitado. O Rio Branco abriu o placar logo aos dois minutos, quando Adriano Sella cobrou falta com perfeição, sem chances para o experiente goleiro Sérgio. O empate, porém, não demorou. Aos seis minutos, Da Guia fez o levantamento da lateral e Sandro Gaúcho subiu para testar firme: 1 a 1. A partir dos 30 minutos, o Rio Branco ficou com um jogador a menos devido a expulsão infantil do zagueiro Josias. O técnico Ruy Scarpino recompôs a defesa com a entrada de Mateus no lugar de Rodrigo Batata. E depois disso, tratou de segurar o empate. Melhor levar um ponto para casa do que contabilizar outra derrota. Nos acréscimos, Galeano foi expulso ao cometer falta violenta e Rodrigo Pontes por fazer cera técnica. SANTO ANDRÉ 1 X 1 RIO BRANCO Santo André - Sérgio; Pará, Galeano, Alex Oliveira e Da Guia; Willian, Ramalho (Antônio Flávio), Roger Bernardo e Léo (Juliano); Sandro Gaúcho e Fabinho (Alexandre). Técnico: Leandro Campos. Rio Branco - Éder; Adriano Sella, Paulão, Marcelo Heleno e Vainer (Josias); Felipe, Rodrigo Pontes, Leonel e Rodrigo Batata (Mateus); Rossini (Fábio Baiano) e Leandro Love. Técnico: Ruy Scarpino. Gols - Adriano Sella, aos 2, e Sandro Gaúcho, aos 6 minutos do segundo tempo. Árbitro - Milton Etsuo Ballerini Cartão amarelo - Ramalho, Da Guia, Roger Bernardo e Rodrigo Pontes. Público e renda - Não disponíveis. Cartão vermelho - Josias, Rodrigo Pontes e Galeano. Local - Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP).