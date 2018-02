Santo André e São Caetano fazem o clássico do ABC Santo André e São Caetano fazem neste domingo o clássico do ABC, a partir das 17 horas, no Estádio Bruno José Daniel, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Esta rivalidade ainda é recente: esse será o 13.º confronto entre eles na curta história dos dois clubes. A vantagem é do São Caetano, que venceu cinco jogos, contra quatro vitórias do Santo André e três empates. Atualmente, o São Caetano vem de vitória sobre a Ponte por 2 a 1 e soma seis pontos, na oitava posição. O Santo André perdeu as três partidas que fez na competição e ocupa o 18.º lugar. Seu último tropeço aconteceu diante do Palmeiras, por 1 a 0, quinta-feira, no Palestra Itália. Apesar da campanha ruim, o técnico Ruy Scarpino se diz tranqüilo quanto a sua situação no clube. ?Sei que o futebol é resultado, mas a diretoria confia no meu trabalho. Perdemos a base da Série B e tivemos que nos reestruturar. Meu trabalho está planejado à longo prazo.? Existe uma dúvida na escalação da lateral-esquerda entre Diogo Pires e Pará. No meio-campo, Jéferson e Cadu brigam por uma vaga. Para ganhar força na marcação, o time deve ser escalado com apenas Sandro Gaúcho no ataque e seis jogadores no meio-campo. O remodelado São Caetano resolveu adotar o mistério total. O técnico Dorival Júnior só deixou a imprensa entrar no final do treino da sexta-feira, quando só havia um rachão. Apesar disso, ele deve repetir a mesma formação que venceu a Ponte Preta. ?Estamos num processo de mudança e de formação. Então é preciso ter calma e ganhar em entrosamento?, justificou. Ficha técnica: Santo André - Júnior Costa; Alexandre, Galeano, Luiz Henrique e Diogo Pires (Pará); Bruno, Lello, Ramalho, Makelele e Jéferson (Cadu); Sandro Gaúcho. Técnico: Ruy Scarpino. São Caetano - Luiz; Paulo Sérgio, Maurício, Thiago e Triguinho; Luís Maranhão, Glaydson, Márcio Richardes e Canindé; Dejair e Somália. Técnico: Dorival Junior. Árbitro - Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza. Horário - 17 horas. Local - Estádio Bruno José Daniel, em Santo André.