Santo André é único 100% na Copa Estado O Santo André é o único clube com 100% de aproveitamento dentro da Copa Estado de São Paulo. Nesta sexta-feira à noite, no estádio Bruno José Daniel, no ABC, venceu o Ituano, por 3 a 0, chegando aos 12 pontos dentro do Grupo 1. O Ituano continua com nove pontos, na liderança do Grupo 1. Outros seis jogos abriram a quarta rodada à noite. O Atlético Sorocaba, vice-líder do Grupo 1, com 10 pontos, venceu em casa o XV de Piracicaba, por 2 a 0. No Anacleto Campanella, no ABC, o São Caetano-B somou seu primeiro ponto no Grupo 1 ao empatar por 1 a 1 com o XV de Jaú. Ainda lanterna do Grupo 2, com dois pontos ao lado do XV de Piracicaba. O líder do Grupo 3, o Marília (8) manteve a ponta ao empatar sem gols com o Comercial, no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. O Comercial é vice-líder do Grupo 4, com oito pontos, dois a menos que o Barretos que venceu o Mirassol, por 3 a 0. A surpresa da rodada foi a derrota da Matonense (7), em casa, por 2 a 0, para o Rio Preto, que somou seus primeiros três pontos no Grupo 3. O Noroeste, vice-líder do Grupo 3, com seis pontos, conseguiu bom empate, fora de casa, por 2 a 2, com o Sertãozinho, que soma cinco pontos no Grupo 4.