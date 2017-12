Santo André é vice-líder com vitória O Santo André reabilitou-se no Campeonato Brasileiro da Série B ao vencer o São Raimundo por 2 a 0, na noite desta sexta-feira, no Estádio Bruno José Daniel. Faltando quatro rodadas para o término da primeira fase, o time do ABC subiu para a vice-liderança, com 31 pontos, e ficou muito perto de classificar-se entre os oito melhores. Já o São Raimundo ainda não conseguiu afastar o risco do rebaixamento, pois permanece com 22 pontos, na 13.ª colocação, a apenas três pontos do Bahia, primeiro time entre os seis da zona do descenso. Mesmo sem mostrar um futebol empolgante ofensivamente o Santo André foi pouco ameaçado e o gol de Rafinha (o destaque do jogo), após uma bela inversão de jogada, abriu o caminho para a importante vitória, aos 15 minutos do segundo tempo. Os três pontos foram definidos no acréscimos, aos 48 minutos, com um chute de Ronaldo de fora da área. "Fico feliz pela vitória e agora esperamos levar o Santo André para a fase final", disse o estreante meio-campista Marco Antônio. O Santo André enfrenta o União Barbarense, no sábado, em Santa Bárbara d?Oeste e o São Raimundo joga contra o Bahia, em Salvador, na sexta-feira.