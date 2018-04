Santo André empata com Barretos e volta à elite do futebol paulista em 2017 O Santo André suportou a pressão, mesmo com um jogador a menos por mais de 45 minutos, e está de volta à elite do Campeonato Paulista. Neste sábado, na rodada de volta da semifinal da Série A2 - a segunda divisão estadual -, o time do ABC mostrou uma grande solidez defensiva, segurou o Barretos em um empate sem gols, no estádio Fortaleza, em Barretos (SP), levou a vaga para a final e, consequentemente, para o Paulistão de 2017.