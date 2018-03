Santo André empata e lidera a Série B Santo André e Paulista empataram por 2 a 2, na tarde deste sábado, no Estádio Bruno José Daniel. Com isso, o time do ABC assume a liderança isolada da Série B do Brasileiro, com 14 pontos. E a equipe de Jundiaí chega aos 7, ainda na zona de rebaixamento. O Paulista jogou melhor e só não saiu com a vitória devido às boas defesas do goleiro Júlio César, do Santo André. Mas o destaque do jogo foi o atacante Finazzi, que marcou os dois gols do time de Jundiaí. Jogando com o time titular, já que o técnico Vágner Mancini resolveu não poupar ninguém para o jogo da volta pelas semifinais da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, na quarta-feira, em Belo Horizonte, o Paulista abriu o placar aos 18 minutos. Finazzi aproveitou lançamento de Cristian e fez 1 a 0. A reação do Santo André veio aos 40 minutos. Em um rápido contra-ataque, o meia Rafinha fez o gol de empate. Na etapa final, o Paulista voltou a ficar na frente, com um gol aos 10 minutos, em que Léo fez boa jogada pela direita e Finazzi marcou de cabeça. Mas o Santo André respondeu aos 19, empatando o jogo com Ramalho, que aproveitou a saída errada do adversário e acertou belo chute. Depois disso, começou o show do goleiro Júlio César, que evitou a derrota do Santo André, ao fazer pelo menos três grandes defesas em ataques do Paulista.