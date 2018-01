Santo André encara o lanterna no ABC O Santo André tem todas as condições para se manter na liderança isolada do Campeonato Brasileiro da Série B, neste sábado, quando receberá, no Estádio Bruno José Daniel, às 16 horas, o Gama, de Brasília, lanterna da competição com apenas sete pontos. Com 15 pontos e na condição de único invicto, o time do ABC não quer fazer da condição de favorito um handicap negativo. "Não podemos achar que vencemos o jogo sem antes entrar em campo. É preciso manter o respeito e buscar a vitória", diz o técnico Sérgio Soares. Mesmo na ponta da competição, o Ramalhão empatou seus últimos três jogos: Ceará (0 a 0 em Fortaleza), Paulista (2 a 2 no ABC) e Portuguesa ( 1 a 1 no Canindé). Sérgio Soares tem problemas para escalar a equipe. A maior preocupação é no meio de campo, onde os dois volantes titulares, Marquinhos e Ramalho, estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Na defesa, o capitão Dedimar, outra vez contundido, também fic a de fora, assim como o atacante Rodrigão, que segue se recuperando de cirurgia na mão direita. Além de perder o meia Richarlyson, em letígio com o clube, nesta semana ficou sem o atacante Leandrinho, que se transferiu para o Goiás. Em compensação, o meia Rafinha, artilheiro do time com três gols, retorna após cumprir suspensão automática. Além disso, o técnico ainda pode ganhar três novos reforços: os atacantes Edmílson e Jaques, contratados na última semana, além do lateral-esquer do Galego. Eles podem entrar no decorrer do jogo. No Gama, de Caio Júnior, quatro alterações serão efetuadas. Duas mudanças são devido a suspensões por cartões amarelos: o lateral Patrick e o meio campista Émerson. Na lateral direita entra Cleiton. No meio de campo, quem joga é o volante Goeber. As outr as duas alterações são opções táticas. Na defesa, Luiz Henrique foi sacado do time, entrando Gilvan em seu lugar. No meio de campo, Márcio Luiz cede a vaga para o polivalente Wesley. No ataque, está confirmada a dupla que tem três gols marcados cada um: Maia e Diogo Galvão.