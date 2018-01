Santo André enfrenta o Palmeiras Enquanto aguarda uma definição sobre qual competição irá disputar, o Santo André segue agendando alguns jogos-treino. Neste sábado, às 9 horas, enfrenta o Palmeiras e coloca em campo vários campeões da Copa São Paulo de Juniores. A partida marca o reencontro do atacante Nunes com a torcida palmeirense desde os incidentes acontecidos na final da Copa São Paulo, em janeiro. Na oportunidade, o jogador marcou o último gol da disputa de pênaltis e, na comemoração, imitou um porco. O gesto foi considerado imprudente e o jogador chegou a ser multado em R$ 20 mil pela Federação Paulista de Futebol. Na equipe profissional, Nunes diz que tem cabeça voltada para o futuro e chegou a afirmar que se arrependeu do que fez, mas não assume a culpa pelo vandalismo da torcida palmeirense que, inconformada com a derrota, provocou uma verdadeira batalha contra os policiais. O Santo André realizou, até, agora, dois amistosos. Depois de empatar por 1 a 1 com o APS Sport, time comandado por empresários da região, venceu o Grêmio Mauaense por 1 a 0. Para enfrentar o Palmeiras, o técnico Rotta manda a campo o Santo André com Júnior; Da Guia, Alex, Diego e Richarlyson; Leandro, Rodrigo Sá, Tássio e Nunes; Robson Santos e Fábio Reis.