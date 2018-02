Santo André enfrenta problemas médicos Os problemas médicos podem desfalcar o Santo André para seu segundo compromisso pela Copa Libertadores, na quinta-feira, contra o Cerro Porteño, no ABC paulista. De última hora, o técnico Luiz Carlos Ferreira pode perder o zagueiro e capitão Dedimar, além do atacante Sandro Gaúcho. Dedimar está em tratamento por causa de uma pancada que levou no jogo com o São Caetano, no domingo. Já Sandro Gaúcho sofreu uma contusão no músculo posterior da coxa. Além dos dois novos problemas, o treinador ainda não sabe se poderá contar com o zagueiro Da Guia, que está afastado da equipe há duas semanas por conta de uma contusão na coxa direita. Assim, esses três jogadores farão nesta quarta-feira um último teste para saber se têm condições de encarar o Cerro Porteño na quinta. Já o meia-atacante Fumagalli apresentou uma melhora na lesão sofrida no joelho direito, mas não deve ser liberado para a partida e também não deve enfrentar o Corinthians, no domingo, pelo Campeonato Paulista. Na estréia na Libertadores, o Santo André perdeu, na semana passada, para o Deportivo Táchira, na Venezuela.