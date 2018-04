Santo André espera por Marcelinho para pegar Flamengo

Segundo o próprio jogador, o fato de ter ficado duas semanas afastado pode influenciar no seu rendimento durante o jogo. "Estou totalmente recuperado, mas fiquei duas semanas fora do time e não pude participar de três jogos. Ainda vou conversar com a comissão técnica", comentou o jogador revelado pelo time carioca no início da década de 90. O provável é a manutenção do trio de volantes - Fernando, Ricardo Conceição e Sidney - e o meia Gustavo Nery.

Nesta sexta, três jogadores tiveram seus nomes divulgados no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O lateral Eduardo Ratinho, ex-Fluminense, e os meias Camilo, ex-Cruzeiro, e Luiz Fernando, ex-Grêmio. Além deles, outro que já tinha seu nome no BID e pode atuar é o meia Rogério. Mesmo assim, a presença deles no banco de reservas depende do técnico Alexandre Gallo.