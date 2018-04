Santo André espera recuperar pontos Na próxima quinta-feira será decidido o futuro do Santo André na Série B do Campeonato Brasileiro. O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) confirmou para essa data o julgamento do recurso solicitado pelo clube que tem como objetivo recuperar seis dos 12 pontos perdidos por conta da suposta escalação irregular dos jogadores Osmar e Valdir. Atualmente, o Santo André ocupa a 17º colocação com 20 pontos e, se obtiver êxito no julgamento e recuperar os seis pontos, chegará a 26 pontos e assumirá a sétima colocação. Pelo regulamento da Série B, os oito melhores classificados passam para a segun da fase. O Santo André já tem a programação definida para a partida desta sexta-feira contra o Caxias. A delegação treinou em dois períodos nesta terça-feira no estádio Bruno Daniel. Na quarta, os jogadores estão de folga pela manhã e os que forem relacionados pa ra a partida treinam à tarde. Já em território gaúcho, o técnico Sérgio Soares comanda, na quinta-feira, o último treino antes do jogo. O trabalho será realizado no estádio Alfredo Jaconi que pertence ao Juventude, rival do Caxias. O treinador não tem problemas para escalar a equipe e, se desejar, pode repetir a mesma escalação da vitória por 2 a 0 sobre o líder Náutico na última rodada.