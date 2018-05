Santo André espera renovar com Marcelinho Carioca

Contratado em 2007 para elevar o nome do Santo André no cenário nacional, Marcelinho Carioca pode ser o próximo a deixar o clube. Com propostas para ser embaixador do Corinthians em 2010 - ano do centenário de fundação do clube -, o meia deve seguir os mesmos passos do zagueiro Vinícius Orlando e do meia Pablo Escobar, que não aceitaram reduzir seus salários e já foram embora.

A diretoria ainda mantém esperanças de renovar com o veterano jogador, que completará 38 anos em 2010. No entanto, o vice-presidente de futebol, Romualdo Magro Júnior, admitiu que o clube vai propor uma redução salarial para que Marcelinho fique.

"Caso ele queira permanecer, vamos ver se a gente consegue chegar ao acordo", disse nesta terça-feira o dirigente, confirmando que o técnico Sérgio Soares conta com o jogador para o ano que vem. "O Soares pediu a permanência de um talento que o nosso técnico considera importantíssimo ao grupo", explicou.

A saída de Marcelinho Carioca pode causar também uma queda na média de idade do grupo. Outros veteranos, como o zagueiro Dininho, o volante Fernando e o meia Rodrigo Fabri, já deixaram o clube. Os próximos, além de Marcelinho, devem ser o volante Ricardo Conceição, que não deve renovar contrato, e o atacante Nunes, com propostas do futebol sul-coreano.