Santo André espera superar crise diante do Internacional

O time paulista não vence há sete jogos, ocupando a 16.ª posição com 18 pontos. Sob o comando do técnico Alexandre Gallo são três derrotas consecutivas - para Goiás, Avaí e Náutico - e mais um tropeço pode até custar o emprego do treinador, que substituiu Sérgio Guedes - atualmente no Bahia.

No entanto, Gallo não poderá contar com quatro jogadores, além de não confirmar a escalação do meia Marcelinho Carioca, que reclama de uma contratura muscular na parte posterior da coxa direita. Ele é dúvida e Elvis pode começar jogando em seu lugar. As baixas confirmadas são dos meias Rodrigo Fabri, lesionado, e Vinícius Simon, com virose, além do zagueiro Vinícius Orlando e do atacante Júnior Dutra, ambos suspensos.

Por outro lado, o zagueiro Cesinha retorna após cumprir suspensão na derrota para o Náutico. Ele assume vaga de Vinicius Orlando e forma o sistema defensivo ao lado de Marcel. Na lateral esquerda, Arthur continua porque Gustavo Nery jogará improvisado no meio de campo. Com Dutra suspenso, a vaga no ataque ao lado de Nunes deve ser do boliviano Pablo Escobar.