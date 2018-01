Santo André espera vencer na estréia O Santo André inicia o Campeonato Paulista neste sábado contra o Santos, às 16 horas, no estádio Bruno José Daniel, no ABC, pensando em carimbar oficialmente as faixas do campeão brasileiro, já que o time de Leão perdeu recentemente amistoso diante do Comercial, em Ribeirão Preto. O técnico Luiz Carlos Ferreira armou um time competitivo na esperança de chegar à Segunda fase, mas sabe que o primordial é somar pontos desde o início. Para ele, quem quiser garantir a vaga "terá que correr do primeiro ao sexto jogo desta fase". Dos onze titulares, nove foram contratados para o Estadual, o que pode afetar o aspecto entrosamento. Entre os destaques, estão dois veteranos: o volante Sérgio Soares, de 36 anos, e o meia Ailton, de 34. Do time de júniores que disputa a Copa São Paulo, pelo menos oito garotos deverão ser aproveitados na equipe principal. Mas, como a equipe júnior disputa o título com o Palmeiras, também neste sábado, pela manhã, Ferreira não vai poder contar com nenhum deles diante do Santos. O técnico do Santo André lamenta as ausências, mas afirma que o time está bem preparado."Não temos de esquentar a cabeça com isso. Precisamos nos preocupar apenas em jogar bem, para assim tentar garantir a vitória em nossa estréia no Paulista", garante.