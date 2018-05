Santo André esquece queda e planeja virada em 2010

"Nós teremos uma reunião com o Sérgio Soares para definirmos quem fica e quem sai do elenco. Vamos discutir todo o planejamento do clube com o treinador", explicou o vice-presidente do clube, Romualdo Magro Junior.

Mas apesar de tentar esquecer o rebaixamento, confirmado após a goleada por 4 a 1 para o Internacional, a tristeza era visível nos corredores do clube. Com 41 pontos, o Santo André terminou o Brasileirão em 18.º lugar, caindo para a Série B ao lado dos dois representantes de Pernambuco - Sport e Náutico - e do Coritiba.

O objetivo, agora, é evitar contratações equivocadas e trocas no comando. O time foi dirigido por Sérgio Guedes, Alexandre Gallo e Sérgio Soares. "Não era o que esperávamos. Ninguém entra no campeonato achando que vai cair. Mas agora temos que levanta a cabeça e trabalhar em dobro", completou Magro.

O elenco do Santo André entrou de férias no último domingo e inicia a pré-temporada no dia 4 de janeiro, em Poços de Caldas, no interior de Minas Gerais.