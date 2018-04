Santo André esquece rivais e só foca o São Paulo O duelo contra o São Paulo, neste domingo, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, é vital para a recuperação do Santo André no Campeonato Brasileiro. O time do ABC paulista vem de duas derrotas seguidas, para Atlético-MG e Santos, e quer voltar a colecionar bons resultados para escapar da zona de rebaixamento da competição. O time é o 17.º colocado, com 24 pontos.