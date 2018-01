Santo André está aberto a propostas Líder isolado e único invicto do Campeonato Brasileiro da Série B, com 21 pontos, os jogadores do Santo André continuam despertando interesse de outros clubes. O goleiro Júlio César seria uma das opções do Santos, mas a diretoria do clube do ABC garante não ter recebido nenhuma proposta oficial. "Não temos interesse no negócio, mas estamos abertos a qualquer proposta", comentou o diretor Sérgio do Prado. O goleiro titular tem 27 anos e já atuou também no Juventus e União São João de Araras. Ele seria o preferido do técnico Gallo para substituir o colombiano Henao, que deve ser dispensado. Depois do início da Série B, o elenco perdeu três titulares: o ala Romerito e o atacante Leandrinho, que se transferiram para o Goiás, além do meia Richarlyson que briga por seu atestado liberatório na Justiça do Trabalho para defender o São Paulo. O volante Careca, recém-contratado junto ao Guarani, já pode ganhar uma vaga como titular no time do Santo André. Apresentado na segunda-feira, ele treinou com os companheiros e foi elogiado pelo técnico Sérgio Soares. No sábado, o time do ABC joga pela Série B do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio, em Porto Alegre. Para este jogo, o desfalque será o atacante Makanaki, com uma lesão no ombro e Rodrigão, ainda se recuperando de uma cirurgia na mão. O zagueiro Dedimar, recuperado de uma contratura muscular, pode reaparecer.