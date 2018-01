Santo André está fora do Paulistão O Santo André deu adeus ao título paulista da temporada, ao perder, por 2 a 1, de virada, para a Internacional de Limeira, neste sábado pela manhã, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André. Esta derrota deixou o título nas mãos do Ituano que, agora, só depende de um empate contra o União São João, às 16 horas, em Itu para conquistar o inédito título. O Ituano lidera com 37 pontos, seguido justamente pelo União e Santo André, ambos com 33 pontos. Esta é a penúltima rodada e, neste altura, só mesmo uma vitória do União poderá deixar a decisão para a última rodada. O Santo André bem que tentou vencer, mas encontrou um time motivado com prêmio extra e que correu acima do normal. Além disso, a Internacional contou com a grande atuação do goleiro Edervan. A melhor chance do time da casa aconteceu aos três minutos do segundo tempo, quando Edervan defendeu uma penalidade máxima cobrada por Gilson Batata. O mesmo atacante abriu o placar aos 13 minutos, quando encobriu o goleiro. Mas a Internacional não desistiu e conseguiu empatar aos 25 minutos, com Fabiano. No desespero, o Santo André foi com tudo para o ataque abrindo espaços para os contra-ataques do adversário. Nos acréscimos, aos 46 minutos, Elizeu fez, de cabeça, o segundo gol. Fim do sonho para o Santo André.