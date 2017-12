Santo André está na final da Copa Estado O Santo André garantiu sua vaga na final da Copa Estado de São Paulo, ao golear o Comercial, por 4 a 1, neste sábado à noite, no Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. O time do ABC já vencera o primeiro jogo por 1 a 0 e agora espera seu adversário, que sairá do confronto entre Ituano e Marília B, neste domingo à tarde, em Itu. O campeão da competição vai garantir uma vaga na Copa Brasil de 2004. Precisando vencer, o Comercial tomou as iniciativas, mas deu espaços para os perigosos contra-ataques do Santo André. O jogo, porém, foi equilibrado até a marcação do primeiro gol, aos 33 minutos, por Daniel. Os outros gols foram marcados na etapa final. Tita marcou aos 30, Alexandre aos 40 e Dedimar, de falta, aos 43 minutos. O gol de honra do time da casa foi marcado por Osni, aos 45 minutos.