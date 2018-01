Santo André estréia com vitória fora Ídolo maior do Santo André desde a conquista do título da Copa do Brasil, o ala Romerito foi herói e vilão na estréia de seu time no Campeonato Brasileiro da Série B. Na vitória por 2 a 0 sobre o CRB, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), ele foi o autor do segundo gol, mas depois acabou expulso, comprometendo a marcação. No entanto, o volante Ronaldo, que entrou para fazer sua função, acabou marcando o terceiro gol e sacramentando a vitória. Esperando encontrar um time desmotivado pela má campanha no estadual, o Santo André se deparou um CRB rápido e perigoso na capital alagoana. O time começou a partida no ataque e não demorou a levar perigo ao gol de Júnior. O lance mais perigoso foi uma cabeçada de Nílson Sergipano, defendida por Júnior, aos 26 minutos. Porém, no último lance e no primeiro ataque real dos paulistas no primeiro tempo, o volante Richarlysson marcou de cabeça e levou seu time com vantagem para o vestiário. O Santo André voltou para o segundo tempo mais atento à marcação, evitou o domínio dos alagoanos e ampliou a vantagem aos 13 minutos, em um chute forte de Romerito da entrada da área. O mesmo Romerito acabou expulso minutos depois, fato que permitiu ao CRB crescer na partida. A pressão, no entanto, não surtiu efeito e o time paulista ainda marcou o terceiro nos acréscimos, em cabeçada certeira do volante Ronaldo. O técnico Sérgio Soares aprovou a estréia. "Começar uma competição com vitória é sempre importante para o grupo", explicou. Pela segunda rodada, o CRB vai à Jundiaí enfrentar o Paulista, enquanto o Santo André joga em casa contra o Marília. Antes disso, o time do ABC enfrenta o Cerro Porteño, na quinta-feira, pela Copa Libertadores. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Brasileiro 2005 - Série B.