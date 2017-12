Santo André fará marcação por zona Apesar dos destaques individuais do Santos, próximo adversário do Santo André no Campeonato Paulista, o técnico Luiz Carlos Ferreira descarta qualquer tipo de marcação sobre Diego e Robinho. "Nós faremos uma forte marcação por zona. Não daremos espaços para eles pensarem", avisou. Depois de dois dias de folga, o time do ABC voltou aos treinos nesta quarta-feira. Ferreira insistiu nos treinos táticos, que devem ser a prioridade na semana. "O Santos, assim como o Cruzeiro, são times acima da média e por isso precisamos manter uma aplicação tática muito forte", frisou. Para a partida contra o Santos, o lateral-esquerdo Romerito, que cumpriu suspensão na vitória sobre o União São João (4 a 3), estará de volta. Com isso, Cláudio retorna para o banco. O Santo André ocupa a terceira colocação do Grupo 2, com sete pontos, e um jogo a menos que os líderes Santos (oito pontos) e Palmeiras (sete).