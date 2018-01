Santo André favorito contra Juventus O Santo André recebe neste domingo, às 17 horas, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, pela quarta rodada do Campeonato Paulista, o Juventus, que ainda não somou ponto na competição. O Santo André com quatro pontos ganhos, é o quarto colocado do Grupo 2 e sonha com uma vaga na segunda fase. O técnico Luiz Carlos Ferreira fará apenas uma mudança no time. O atacante Fábio Reis, campeão da Copa São Paulo pelos juniores, ganha uma chance no ataque ao lado de Wesley Brasília. "Vamos tentar conseguir mais uma vitória e se aproximar dos líderes. O time está muito bem e acho que vamos fazer um bom jogo", disse Ferreira, que venceu o último jogo fora de casa, marcando 1 a 0, no Paulista. O Juventus não tem muitas pretensões nesta primeira fase e tem o pensamento voltado para o rebolo na segunda fase. O técnico Paulo Sérgio Tognasini declarou que pretende usar estes jogos para testar todos os jogadores. Para este jogo, ele mudará algumas peças. No meio de campo, Gobatto e Fábio Henrique vão ter uma chance, assim como Rocha, enquanto Cristian fará a dupla de ataque com Alwin.