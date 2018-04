Santo André faz contas para chegar Prejudicado diretamente pela perda de 12 pontos no STJD do Rio de Janeiro, o Santo André ainda planeja chegar à segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B. Com 26 pontos, o time vai tentar vencer os próximos três jogos para atingir 35 pontos e garantir uma vaga entre os oito melhores colocados. Seus últimos jogos serão contra Brasiliense (fora), São Raimundo (casa) e Santa Cruz (fora). Mas para quem passou por situações complicadas durante a temporada, nada parece impossível. "Mostramos em campo que temos um time forte em condições de brigar de frente com qualquer adversário", diz o técnico Sérgio Soares, respaldado em números. Se não tivesse sido penalizado pelo uso irregular de dois jogadores, o Santo André já estaria classificado, com 38 pontos, ocupando a terceira posição. "Ninguém esperava e levantamos o título da Copa do Brasil. Precisamos acreditar até o fim", reforça sua tese o treinador. Na última rodada, o Santo André venceu o CRB, por 1 a 0, no ABC, alcançando sua quarta vitória consecutiva e garantindo a 13ª posição. Para esta maratona final, a comissão técnica não abriu mão de se concentrar na Fazenda Santa Filomena, em Jarinu, para onde segue nesta terça-feira. A única mudança em relação ao último jogo será a volta de Ramalho, após cumprir suspensão, no lugar do experiente Márcio Griggio. O jogo com o Brasiliense acontecerá sábado, às 16h30, na Boca do Jacaré.