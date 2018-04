Santo André faz jogo decisivo para evitar o rebaixamento

Veja também:

O time paulista é o 17.° colocado, com 25 pontos, enquanto o rival pernambucano é o penúltimo, com 20. Assim, uma vitória do Sport diminuiria a distância para apenas dois pontos, mas uma derrota afundaria o time rubro-negro, que ficaria oito pontos atrás do seu concorrente direto na briga para escapar da queda à Série B.

O Santo André passa um mau momento na competição e vem de quatro jogos sem vitórias. O técnico Sérgio Soares ainda busca sua primeira vitória após o retorno ao clube do ABC paulista.

O time tem uma baixa importante. O meia Marcelinho Carioca está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e será substituído por Pablo Escobar. Gustavo Nery, que vem atuando como zagueiro, sente dores musculares e deve ficar de fora, abrindo espaço para o retorno de Cris, que cumpriu suspensão.

A terceira mudança em relação ao time que empatou com o São Paulo é a entrada do atacante Osny no lugar de Wanderley, com uma lesão muscular na virilha direita. O lateral-direito Cicinho treinou bem e até pode aparecer no lugar de Rômulo.