Santo André faz mistério em Jarinu O clima de mistério continua na Fazenda Santa Filomena, em Jarinu, onde o elenco do Santo André se concentra para a partida com o Atlético-MG, marcada para quarta-feira, no ABC paulista, pela segunda fase da Copa do Brasil. Os comandados do técnico Luiz Carlos Ferreira estão confinados desde sábado à tarde e permanecem em Jarinu até a manhã desta terça-feira, quando voltam para Santo André. A definição do time, no entanto, só sai no coletivo marcado para a tarde, no estádio Bruno Daniel. Além dos treinos, Luiz Carlos Ferreira tem analisado fitas dos jogos do Atlético-MG. O fato do time ser líder do Campeonato Mineiro e já estar classificado para a semifinal não desanima o treinador do Santo André. Como este será o jogo de ida, o Atlético-MG pode até garantir a classificação sem o jogo de volta se vencer por dois ou mais gols de diferença. A partida tem início previsto para as 21h45, no estádio Bruno Daniel. Para lotar o estádio, a diretoria do Santo André estipulou um preço único para os ingressos dessa partida. Os torcedores pagarão R$ 10,00 (meia R$ 5,00) para ficar em qualquer setor do estádio.