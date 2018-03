Santo André faz nova vítima na Copa Estado O Santo André continua imbatível na Copa Estado de São Paulo. Na noite desta sexta-feira, jogando em casa, venceu o Rio Claro por 3 a 1 e completou oito vitórias em oito jogos pela competição estadual. Com 24 pontos, se manteve com sete pontos à frente do Atlético Sorocaba, que venceu o Palmeiras B por 3 a 0. No ABC Paulista, o São Caetano B mostrou mais uma vez que seu negócio é mesmo o Campeonato Brasileiro. Perdeu para o Guarani B por 2 a 0 e segue na lanterna do Grupo 1, com quatro pontos ganhos. O Comercial, assim como o Santo André, vem fazendo boa campanha na Copa Estado. Apesar de não estar com o mesmo aproveitamento, o time de Ribeirão Preto venceu o Rio Preto por 4 a 2 e assumiu a liderança do Grupo 4, com 17 pontos, beneficiado pelos tropeços do Barretos, que empatou por 1 a 1 com o Noroeste e pela derrota da Matonense em casa para o Marília B por 2 a 1.