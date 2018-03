Santo André fica sem Sérgio Alves Depois do empate na estréia contra o Paulista, o Santo André volta a campo nesta terça-feira, para enfrentar o Avaí, no estádio Ressacada, em Florianópolis. Mas o técnico Luiz Carlos Ferreira ainda não confirmou o time para a segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo porque, o volante Marquinhos Bolacha e o zagueiro Alex, ambos contundidos, continuam fora da equipe. Apesar de ter anunciado a contratação do atacante Sérgio Alves, que estava no Ceará-CE, como mais novo reforço, a diretoria do Santo André esclareceu nesta segunda-feira que o jogador não vestirá mais a camisa do clube. Ele teria recebido uma oferta do time nordestino para continuar lá até o final da Série B.