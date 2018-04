Santo André ganha a quarta seguida Mesmo com a confirmação da perda dos pontos na Justiça Desportiva, o Santo André continua mostrando dentro de campo que teria condições de se classificar para a segunda fase da Série B do Brasileiro. O time recebeu o CRB no estádio Bruno José Daniel, nesta sexta-feira, e venceu por 1 a 0. A partida, válida pela 20ª rodada do campeonato, é a quarta vitória consecutiva do time do técnico Sérgio Soares. A vitória deixou o Santo André com 26 pontos, em 12º lugar, com chances, ainda que remotíssimas, de classificação. O CRB, que ainda precisa de um ponto para evitar completamente o rebaixamento, ficou na 14ª colocação, com 25 pontos. O jogo não começou no ritmo que o torcedor de Santo André está acostumado. Os dois times arriscaram pouco ao ataque e a melhor chance foi logo aos três minutos, em chute forte de Rogerinho, que Júlio César defendeu em dois tempos, evitando o gol do CRB. O Santo André voltou ao segundo tempo com mais motivação, mas quem teve a melhor chance de marcar foi o CRB, em cobrança de falta de William, que Júlio César defendeu com dificuldade. No rebote, Jaílson pegou de primeira, mas Júlio César fez nova defesa, desta vez em definitivo. Aos 41 minutos, Dedimar bateu escanteio, Sandro Gaúcho cabeceou e Rogerinho tirou em cima da linha. O goleiro Charles tentou evitar que o jogador chutasse sem direção e acabou falhando. A bola ia entrando, mas Danilo fez questão de empurrar para as redes, fazendo o gol da vitória do Santo André.