Santo André ganha do Paulista: 1 a 0 O Santo André ganhou do Paulista por 1 a 0, neste domingo à tarde, no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O gol da vitória foi marcado por Marcão, de pênalti. O time da casa também teve um pênalti a seu favor, mas o capitão Vágner Mancini desperdiçou a cobrança e não evitou a derrota. Com a vitória, o Santo André foi para quatro pontos em dois jogos e assumiu a quarta colocação do grupo 2. O Paulista está uma posição abaixo, com três pontos ganhos, mas em três jogos disputados. Na primeira etapa, os torcedores e as equipes sofreram com o forte calor de Jundiaí. Poucas jogadas de gol foram criadas e os goleiros Buzzetto e Júlio Cesar foram meros espectadores do jogo. O segundo tempo foi totalmente diferente. Aos cinco minutos, Camanducaia driblou Marcão, que o derrubou dentro da grande área. Na cobrança do pênalti, Júlio Cesar defendeu o chute de Vágner Mancini. "Acho que o goleiro teve mérito, porque foi muito bem na bola", justificou o capitão do Paulista. Quinze minutos depois foi a vez do Paulista cometer o pênalti. Aílton lançou Denni, que foi derrubado por Ânderson. O zagueiro Marcão cobrou forte e fez o gol da vitória do Santo André. "Sinceramente, o resultado mais justo seria o empate. Mas a sorte nos ajudou desta vez", reconheceu o técnico Luiz Carlos Ferreira, do time do ABC. Ficha técnica: Paulista: Buzzetto; Luís Paulo, Ânderson, Thiago e Julinho (Davi); Alemão, Vágner Mancini, Guim (Edu Esídio) e Fábio Gomes; Camanducaia e João Paulo (Cairo). Técnico: Edson Valandro. Santo André: Júlio Cesar; Dedimar (Alexandre), Sílvio Criciúma, Marcão e Richarlyson; Perdigão, Ramalho, Aílton e Romerito; Wesley Brasília (Nunes) e Edvaldo (Denni). Técnico: Luiz Carlos Ferreira. Gol: Marcão, aos 20 minutos do segundo tempo. Árbitro: Renato Aparecido Fazanaro Canadinho. Cartão amarelo: Dedimar e Alemão. Renda e público: Não divulgados. Local: Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí.