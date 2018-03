Santo André ganha e vê São Caetano avançar Neste domingo à tarde o Santo André fez tudo para merecer a classificação à segunda fase do Campeonato Paulista: venceu por 4 a 3 o Guarani, com um gol nos acréscimos, mas não teve sorte e perdeu a vaga para o rival São Caetano, que ganhou com dificuldade do lanterna União São João por 1 a 0. Com 17 pontos, a quinta colocação não serviu de consolo, pois o time poderia ter conseguido um feito: classificar-se à segunda fase por dois anos consecutivos. Já o Guarani, que não tinha interesse maior na partida, resolveu jogar bola e mostrou evolução, mas terminou o campeonato na modesta oitava colocação, com oito pontos ganhos. O jogo começou truncado, mas logo o lateral Alexandre roubou a bola e abriu o marcador aos dois minutos. Aos 11, Edmílson foi lançado por Fumagalli e chutou forte para o fundo das redes de Jean. O Bugre, temendo goleada, reagiu aos 31 minutos. O zagueiro Paulo André cabeceou a bola para marcar, após cobrança de escanteio. O Guarani chegou ao gol de empate, aos 35 minutos. Viola foi derrubado na área por Alex. Ele mesmo bateu e converteu. No segundo tempo, Fumagalli fez o terceiro aos oito minutos. O goleiro Jean defendeu um pênalti cobrado por Cléber Gaúcho. Mas o empate veio aos 44 minutos, com o atacante Evandro Roncato. Batalhador, o time conseguiu a vitória quando o cronômetro marcava 48 minutos, com o zagueiro Alex.