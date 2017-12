Santo André ganha em Mogi Mirim: 1 a 0 Diante de um público de apenas 99 torcedores, o Santo André derrotou o Mogi Mirim por 1 a 0, na tarde deste sábado, no estádio Wilson Fernandes de Barros, em Mogi. O único gol foi marcado por Fumagalli. Com a vitóra fora de casa, o Santo André assumiu o 4º lugar do grupo 2 do Campeonato Paulista, com 10 pontos. Já o Mogi continua na 9ª colocação, com 4. Embora o jogo fosse em Mogi, o Santo André é quem parecia estar jogando em casa. Com mais determinação, abriu o placar ainda no primeiro tempo. Aos 35 minutos, o meia Fumagalli recebeu e tocou na saída do goleiro Edervan. Na segunda etapa, o time visitante continuou dominando. O Mogi ainda teve chance de empatar em cobrança de pênalti, mas o atacante Gilson Batata mandou a bola nas mãos do goleiro Júnior. Na próxima quarta-feira, o Mogi Mirim enfrentará o Marília, em Jaú, porque o estádio Bento de Abreu, em Marília, ainda passa por reformas. No mesmo dia, o Santo André jogará contra o Ituano no Bruno José Daniel, no ABC.