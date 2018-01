Santo André ganha mais dois reforços O Santo André pretende surpreender no Campeonato Paulista. Para isso, a diretoria está buscando reforços de peso para o técnico Luiz Carlos Ferreira. Nesta quinta-feira de manhã, foram apresentados o zagueiro Fernandão, ex-Fortaleza, e o meia Élvis, ex-Portuguesa. "Vamos lutar com os grandes clubes no Campeonato Paulista. Esses dois reforços serão importantíssimos para que possamos realizar uma grande campanha", afirmou Luiz Carlos Ferreira. O Santo André estréia somente na segunda rodada do Paulistão, dia 25 de janeiro, diante do Oeste, no ABC Paulista.